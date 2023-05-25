Deprem tazminatı ödemesi mayıs ayı ne zaman yapılacak? Deprem tazminatı kaç para?

Resmi Gazete kararlarına göre 11 ilde çalışan kamu personeline, tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek. Kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 TL 99 kuruş ödenecek. Peki, deprem tazminatı ne zaman, nasıl ödenecek? Memurlara deprem tazminatı ödenecek mi?

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Deprem tazminatı ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin 11 ilimizde yıkıcı etkileri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan deprem tazminatıyla ilgili arama motorlarında, "Deprem tazminatı kaç ay deprem tazminatı alınacak?".

Deprem tazminatı ne zaman, kimlere, kaç ay ödenecek? 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerden etkilenen 11 ilde çalışan kamu personeline, tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; bu kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 TL 99 kuruş ödenecek. Peki, deprem tazminatı ne zaman, nasıl ödenecek? Memurlara deprem tazminatı ödenecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Deprem tazminatı ne zaman ödenecek?

Depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan kamu personellerine tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karara göre; bu personellere 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Deprem tazminatı 2 bin 59 lira 99 kuruş olarak ödenecek.

Deprem tazminatı kimlere ödenecek?

Deprem tazminatı ve fazla çalışma ücreti ödemesinden depremden etkilenen yerlerdeki kamu personelleri yararlanacak. Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan var. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini ise esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Bu ödemeden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenler de faydalanacak.

Deprem tazminatı kaç ay ödenir?

Deprem tazminatı 2 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ödenecek.

Memurlara deprem tazminatı ödenir mi?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan memur, TSK personeli, sürekli veya geçici işçiler ve sözleşmeli personeller deprem tazminatı alabilecek.



Söz konusu tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Bu il ve ilçelerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanununa tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti de ödenecek. Buna göre, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek..