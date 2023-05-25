Uluslararası organ ticareti yapan şebeke çökertildi: 14 gözaltı

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, uluslararası düzeyde yasadışı organ ticareti yapan bir şebeke çökertildi.

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Liderliğini B.H.T. adlı bir Türk’ün yaptığı, Moğolistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Moldova uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu suç şebekesine mensup 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçu ile mücadele çerçevesinde sarsıcı bir operasyona imza attı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde organ ticareti yapan uluslararası suç ağını 15 Mart 2021’den beri 2 yılı aşkın süredir takibe alan polis, şebekenin 11’i İstanbul, 5’i Ankara’da olmak üzere Türkiye çapında 16 ayrı suç faaliyetini tespit etti. Organ kaçakçılarının yurtdışı bağlantılarını da mercek altına alan İstanbul Polisi, organ tacirlerinin Türkiye dışında Özbekistan, Ukrayna, Tacikistan, Rusya, Filipinler ve Japonya’da da yasadışı “organ” ve “doku ticareti” faaliyetinde bulunduğunu ortaya koydu.

Şebekenin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları mercek altında

Elebaşılığını Türkiye uyruklu B.H.T.’nin yaptığı Moğolistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Moldova uyruklu kişilerin de bulunduğu suç şebekesinin faaliyetlerini deşifre eden polis, 14 kuşkulunun yerlerini tek tek belirledi.

Soruşturma çerçevesinde uzun süre devam eden teknik takibin ardından organ alıcıları ile satıcıları arasındaki bağları ve hastanelere sunulan evraklardaki usulsüzlükleri tespit eden polis, Cuma günü operasyonun düğmesine bastı. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında şebeke lideri B.H.T., şebeke yöneticileri; L.U., Y.Ö., suç ağının Moğolistan uyruklu yöneticisi M.D., Ukrayna uyruklu yöneticisi N.D., örgüt üyesi F.G., Moğolistan kökenli D.C., F.A., Azerbaycan uyruklu G.A., Moldova uyruklu V.C., Ukrayna uyruklu O.B., E.D., İ.E ve Bulgaristan uyruklu H.A. isimli toplam 14 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adli mercilere sevk edildi.

Yasadışı organ ticareti hiyerarşik yapıda yürütülmüş

Organ tacirlerine yönelik yapılan araştırmalarda, tüm faaliyetlerin şebeke lideri B.H.T. tarafından organize edildiği, şebeke üyelerinin ise örgüt yöneticisi olan Y.Ö. tarafından seçildiği anlaşıldı. Organ vericisi donörlerin örgüt lideri B.H.T. ve örgüt üyesi E.D. ile birlikte Tunus, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli ülkelerden seçilerek getirildikleri aktarılırken, bu şahısları sosyal medya uygulamaları üzerinden buldukları tespit edildi.

Örgüt lideri B.H.T. isimli şüphelinin, organ ve doku ticaretinde “alıcı” ve “vericilerin” temin edilmesini, tahlillerinin yaptırılmasını, yurtdışına çıkış yapacak olanların işlemlerinin takibini görevlendirdiği örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri aracılığıyla koordine ve kontrol ettirdiği belirlendi.

Ayrıca suç ağının elebaşı B.H.T.’nin, organ ve doku ticareti suçunda gereken maddi kaynak için finansman sağladığı, donör olarak getirilen şahıslara böbreklerini vermeleri karşılığında sözlü olarak 15 bin dolar vaat ettiği tespit edildi. Türkiye’ye getirilen şahısların şebeke lideri talimatıyla görevlendirilen örgüt üyeleri tarafından karşılandığı ve otellere yerleştirildiği, donör şahısları alıcılar ile tanıştırarak, düzenledikleri sahte belgelerle şahısların “eş”, “dost”, “akraba” ve “arkadaş” gibi görünerek rol yapmalarını sağladıkları anlaşıldı.