Bayburt'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 206 obje ele geçirildi

Bayburt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 206 obje ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik 22 Nisan'da 9 kişinin yakalandığı olayın ardından, Bayburt'un yanı sıra Erzurum, Trabzon, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve insan figürlü kapı tokmağının da bulunduğu 206 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.