Üniversiteler Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Üniversitesi

Manisa’da 50 Üniversitenin katıldığı 2023 Yaz Spor Oyunları Süper Lig Final Müsabakaları'nda Siirt Üniversitesini mağlup eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen 2023 Yaz Spor Oyunları, Manisa’da başladı. 50 Üniversitenin katıldığı 2023 Yaz Spor Oyunları Süper Lig Final Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Manisa’da sona eren TÜSF Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu belli oldu. Süper Lig final maçında Siirt Üniversitesini mağlup eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu ve kazandıkları büyük başarıyla Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.