İsrailli yedek askerler Netanyahu'yu protesto etti

İsrailli yüzlerce yedek asker, “ABD-İsrail ilişkilerini bozduğu” gerekçesiyle, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu evinin önünde protesto etti.

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Yedek askerlerin oluşturduğu “Silah Arkadaşlığı” adlı protesto grubu, ellerinde İsrail ve ABD bayraklarıyla, Batı Kudüs’te Başbakanlık konutunun yakınlarındaki caddede toplanarak, Netanyahu karşıtı gösteri yaptı.

Göstericiler, hükümetin aşırı sağcı politikalarının ABD-İsrail arasındaki stratejik ilişkileri tehlikeye attığını ve bu nedenle İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı Netanyahu’nun zayıf kaldığını savundu.

“Silah Arkadaşlığı” grubundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'i, özelde ABD’den, genel olarak dünyadan izole eden Başbakan Netanyahu’yu ve onun zayıflığını gören düşman devlet İran’ın engelleme olmaksızın atom bombası yapmaya doğru ilerlemesini protesto ediyor.” denildi.

Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmek istediği tartışmalı “yargı reformu” tasarısını, yargının yetkilerini yürütme erkinin lehine kısıtlamayı amaçladığı gerekçesiyle “darbe” olarak nitelendiren grubun açıklamasında, bu yasa tasarısının “ülkenin geleceğini tehlikeye attığı” kaydedildi.

Hükümetteki koalisyon ortaklarından aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks Yahudi partilere verilen tavizlere işaret edilen açıklamada, “Protestocular, Netanyahu'yu şimdi karar vermeye çağırıyorlar: Ya güçlü ve bağımsız bir İsrail devleti ya da İran'ın atom bombasına sahip olmasına yol açacak Yahudi Şeriatına (Halaka) dayalı Mesihçi bir devlet.” ifadelerine yer verildi.

Polis, yolu kapatan göstericileri dağıtmak için atlı birliklerle müdahale ederek, 2 kişiyi gözaltına aldı.

- Netanyahu koalisyonu eleştirilerin hedefinde

Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin Meclis’ten geçirdiği tartışmalı 2023-2024 bütçesi, Ultra-Ortodoks Yahudilere ayrıcalık sağladığı gerekçesiyle protestolara neden olmuştu.

İsrail’de siyasi ve toplumsal muhalefet, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan bu dindar Yahudilerin (Ultra-Ortodoks veya Haredi) "bütçeden aslan payını aldığı" ve "diğer İsraillilerin bu kesimi finanse ettiği" gerekçesiyle hükümete tepki gösteriyor.

Bütçenin Meclis’ten geçmesinin ardından Başbakan Netanyahu, ülkede aylardır kitlesel gösterilere neden olan ve hükümetin askıya almak zorunda kaldığı tartışmalı “yargı reformu” yasa tasarılarının da tekrar Meclis’e geleceğini duyurmuştu.

Söz konusu yargı düzenlemesi, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içermesi nedeniyle, 20 haftadır ülke çapında protestolara neden oluyor.

İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde ısrar etmesi durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.