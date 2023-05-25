Sezgin Tanrıkulu PKK cenazesindeki fotoğrafı nedir, işin aslı başka çıktı

Babala TV'ye katılan ve soruları cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu hakkında teröre çok karşı biri demişti. Bunun üzerine bir twitter kullanıcısı Sezgin Tanrıkulu'nun fotoğrafını paylaşarak PKK cenazesine katıldığını iddia etmişti. Fakat o fotoğrafın aslı ortaya çıktı. Meğer Sezgin Tanrıkulu, PKK cenazesine değil Tahir Elçi'nin cenazesine katılmış.

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Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'ye katıldı ve gençlerin sorularını yanıtladı. Konuşması sırasında Sezgin Tanrıkulu hakkında teröre karşı biridir demesi bir twitter kullanıcısını rahatsız etti. O konuşmanın ardından bir Twitter hesabı tarafından 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılan paylaşımda fotoğrafın CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun PKK’lı bir kişinin cenazesine katıldığını gösterdiği iddia edildi.

Fotoğraf Tahir Elçi’nin cenazesinden

İddiada yer alan fotoğrafa ve Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı cenazeye ilişkin detaylara tersine görsel arama ve anahtar kelimeyle arama gibi araçlar kullanarak erişmek mümkün. Böylece iddiada kullanılan Sezgin Tanrıkulu’na ait fotoğrafın PKK’lı cenazesinde değil, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Barosu’nda başkanlık yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi’nin cenazesinde çekildiği anlaşılıyor.

Dönemin haberleri incelendiğinde cenazenin 29 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır’da bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan törenin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildiği ve törene 80 ilin baro başkanıyla çok sayıda milletvekilinin katıldığı da anlaşılıyor.

BBC’nin haberine göre CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hastane çıkışı Elçi’nin tabutunu taşıyanlar arasındaydı.

Sezgin Tanrıkulu da kendisine ait Twitter hesabından Fatih Zehir’in iddiasına yanıt verdi. Fotoğrafın Tahir Elçi’nin cenazesinden olduğunu söyleyen Tanrıkulu, hukuksal yola başvuracağını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına göre Tahir Elçi’nin cenaze töreninden fotoğraflar alınarak oluşturulan Sezgin Tanrıkulu’nun PKK’lı cenazesine katıldığı iddiası 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da yayılmış.

CHP Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın Twitter hesabından yaptığı 2020 ve 2021 tarihli paylaşımlarında iddialara açıklama getirdiği anlaşılıyor.