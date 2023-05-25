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İstanbul Tuzla'da 20 site kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek

İstanbul Tuzla'da 20 site kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek

İSTANBUL'da hayata geçirilen "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" desteğiyle Tuzla'da 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği sağlandığı bildirildi.

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Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bin vatandaşın yaşadığı sitedeki binaların yıkılıp yenilerinin inşa edilmesi hedeflenen proje kapsamında ayrıca 1999 Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan ve deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede 10 yılı aşkın süredir deprem dönüşümü için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yazıcı, Van Depremi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen yeni yasaların avantajları ile sürdürdükleri çalışmaların "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile hız kazandığını aktardı.

Tuzla'da 20'den fazla sitenin dönüşümü için karar alındığını ifade eden Yazıcı, rezerv alanlarla ilgili çalışmalar yapıldığını, 10 bine yakın bağımsız bölümle ilgili site sakinleriyle görüşüldüğünü kaydetti.

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