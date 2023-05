Yeni Renault Austral 1 Haziran'da Türkiye’de satışa sunuluyor

Renault’nun SUV kategorisindeki temsilcisi Yeni Austral 1 Haziran'da Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yeni Renault Austral lansmanı, “Bu Yolculuk Senin” mottosuyla Gökçeada’da gerçekleşti. Renault’nun SUV kategorisindeki temsilcisi Yeni Austral 1 Haziran'da Türkiye'de satışa sunuluyor.

“C-SUV segmentinde Yeni Renault Austral ile liderliği hedefliyoruz”

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülüne layık gördüğü Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni model ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş kalite algısına sahip dış tasarım

Verilen bilgiye göre; Yeni Austral, duyguları harekete geçiren silüeti ve özenle şekillendirilen çizgileriyle yüksek kalite algısı sunuyor. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni 'duygusal teknoloji' tasarım ilkeleriyle birleşiyor. Zarif bir dış tasarıma sahip olan yeni model, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan Yeni Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor.

Daha özgün bir görünüm için isteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor. Çift renk uygulamasında tavan Yıldız Siyah renge dönüşürken, bu renk aynı zamanda köpekbalığı anten, ayna kapakları, ön tampondaki hava girişleri ve eşik panelinde kullanılabiliyor.

Yeni model, Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20" alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde markanın yeni logosu yer alıyor.

İç tasarım

Yeni Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle teknolojiyi öne çıkarıyor. 12,3” dijital gösterge ekranı, geliştirilmiş 3 boyutlu araç grafiklerine ek olarak sürüş destek sistemleri uyarılarını da ekrana yansıtıyor.

Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekâna daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Austral şık ve modern yapılı orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir el desteği, 9” OpenR bilgi-eğlence ekranını konforlu bir şekilde kumanda etmenizi sağlarken ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir alan olarak da işlev görüyor.

Yeni Austral’ın iç mekânı, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekânındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor. İç ortam aydınlatması, direksiyon üzerindeki düğmeden erişilebilen multi-sense ayarları ile kişiselleştirilebiliyor. Sürücü, 48 farklı renk arasından seçim yapmaya yardımcı olan bir kaydırma çubuğunun bulunduğu ekran aracılığıyla aydınlatmanın rengini ve yoğunluğunu ayarlayabiliyor.

Koltuk sırası 16 cm kaydırıldığında, daha geniş bir bagaj alanı elde ediliyor. Koltuklar gerideyken bagaj hacmi 500 dm3 VDA olup, elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Koltuklar 16 cm ileri kaydırıldığında bagaj hacmi 575 dm3 VDA’ya yükseliyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 dm3 VDA'ya kadar çıkabiliyor.

İç mekânda çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Yeni Austral’daki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor.

Yeni platform, yeni performans

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanıyor. Sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

Yakıt verimliliği ve emisyon açısından iddialı motor seçeneği

Yeni Austral'da kullanılan 12V mild hybrid teknolojisi, geliştirilmiş bir Stop & Start ve Sailing Stop işleviyle verimliliği destekliyor. Bu, özellikle fren anında enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor ve otomatik şanzımanda yavaşlarken motoru durduruyor. Tüm bunlar yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.

Yeni Austral’daki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor.

Multi-Sense teknolojisi; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü mod Perso (Kişisel) ise her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Yeni model ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve de sahip.

Gelişmiş pasif güvenlik

Yeni Austral, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için koruma seviyesini öne çıkarıyor. Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Akıllı ve proaktif sürüş yardımcıları

Yeni modelde sunulan 20 adet sürüş destek sistemi, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor.

Yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu Aktif Acil Fren Destek Sistemi

Gelişmiş Şerit Takip Sistemi

Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi

Kör Nokta Uyarı sistemi

Güvenli Çıkış Asistanı

Geri görüş kamerası ve ön, arka, yan park sensörleri

Adaptif LED Pure vision ön farlar gibi işlevler ile sürüş güvenliğini ve konforunu geliştiriyor.