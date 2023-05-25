Oğuzhan Uğur, Cüneyt Özdemir'e anlattı! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: "Sinir bozucu bir sakinlik var"

Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölümü sosyal medyada gündem yarattı. Cüneyt Özdemir'in programına bağlanan Oğuzhan Uğur, çekimlerin kamera arkasına ilişkin açıklamalar yaptı. Uğur'un Kılıçdaroğlu için söylediği 'Kemal Bey’de sinir bozucu bir sakinlik var' sözleri de dikkat çekti.

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Sosyal medyada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Uğur'un YouTube'dai programına konuk olduğu bölüm gündem yarattı. Çekimleri oldukça uzun süren programla ilgili pek çok detay merak edilirken Uğur, Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Özdemir'in sorularını yanıtlayan Uğur'un Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler ve programdaki performansına ilişkin sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

"Kemal bey'de sinir bozucu bir sakinlik var"

Özdemir, Uğur'a, "Biraz anlatır mısın, Kemal nasıldı, heyecanlı mıydı? Sen nasıl buldun diğer 15 programa göre baktığında nasıldı? Neler yaşandı kamera arkasında?" şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Uğur, "Diğer konuklarımız elbette çok heyecanlılardı, programın fazla izleneceğinin farkındalardı, bu heyecan bir şekilde gözlerinden okunuyordu ama Kemal Bey’de sinir bozucu bir sakinlik var. Salon yükselse de alçalsa da… Bazen çünkü sahneyi idare eden adam, oraya sorular sorulsun diye gelse bile, o tansiyonu gözlemler ve vücut diline yansıtır, jestlerine yansıtır, tansiyon düşerse, insanlar sıkılmaya başlarsa onu vücut diline yansıtır, insanlar yükselirse, sinirlenirse onu vücut diline yansıtır. Daha yüksek sesle konuşur, jestlerine yansıtır falan. Kemal Bey inanılmaz stabildi programda. Dedi ki belli ki bana çok şey sorulacak, çünkü internette dönüp dolaşan fazla soru vardı zaten kendisiyle ilgili ya da ithamlar vardı. Bunların farkındaydı, bunları iyi okumuşlar. Öncelikle tebrik ediyorum ekibini. Çünkü bu programa gelmeden evvel, bu bir ekip çalışması tabii ki. Siyasi liderlerin ya da parti temsilcilerinin ekipleri sosyal medyayı çok iyi incelemeli. Kemal Bey’in ekibi sosyal medyayı çok iyi incelemiş." dedi.

"Sakin bir program oldu"

Öte yandan Uğur "Zannediyorum 15 bölüm içerisinde bize konuk olan siyasi liderler ya da parti temsilcileri içerisinde 3-4 siyasi ve ekibi çalışmış bu sosyal mecralardan gelen sorulara. Onlardan biri de Kemal Bey’di ve ekibiydi elbette. O yüzden farkındaydı, gündemde olan başlıkların farkındaydı. İyi çalışmışlar, iyi cevaplar verdiler bence. Sakin bir program oldu yani." şeklinde konuştu.