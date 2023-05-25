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Tam bir vahşet Diyarbakır'da yaşandı! Akrabaları sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tam bir vahşet Diyarbakır'da yaşandı! Akrabaları sinir krizi geçirdi

Diyarbakır’dan son gelen haber kan dondurdu. Ergani ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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 Alınan bilgilere göre, Vezire Ertürk ve kocası Deniz Ertürk arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çifttin çocuklarının okulda olduğu öğrenilirken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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