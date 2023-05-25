Sezgin Tanrıkulu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sezgin Tanrıkulu kiminle evli?

CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından merak konusu oldu. PKK cenazesine katıldığı iddiaları asılsız çıkan Sezgin Tanrıkulu aslen Diyarbakırlı ve Kürt asıllı. 59 yaşında olan Sezgin Tanrıkulu 'nun eşi ise Remziye Tanrıkulu'dur. Sezgin Tanrıkulu 3 çocuk babasıdır.

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Uzun yıllar siyasetin içinde ve CHP sıralarında olan Sezgin Tanrıkulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğu ve teröre karşı biridir dediği Sezgin Tanrıkulu aslen Diyarbakırlı ve Kürt asıllı siyasetçi. 59 yaşında olan Sezgin Tanrıkulu'nun eşi ise Remziye Tanrıkuludur. Sezgin Tanrıkulu 'nun Mitan Alican Tanrıkulu adında bir oğlu vardır.

Sezgin Tanrıkulu kimdir?

1963 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. 1986 – 1998 yılları arasında 10 yıl süre ile Diyarbakır Barosunda yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 1988 – 1989 yılları arasında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın Diyarbakır temsilciği görevini de üstlendi. Ekim 2002 tarihinde Diyarbakır Barosu Başkanlığına seçildi.

İki kez Diyarbakır Barosu Başkanı seçildi.