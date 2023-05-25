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AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu

AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand: - "AB üyesi ülkeler, Komisyona Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avroyu aşan varlığını dondurduklarını rapor etti"

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avronun üzerinde varlığını dondurduğu bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB'nin savaş nedeniyle şimdiye kadar dondurduğu Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin yürülükteki 10'uncu yaptırım paketi kapsamında, üye ülkelerdeki kurumların Rusya Merkez Bankası'nın bloke edilen varlıkları ve rezervlerini 12 Mayıs'a kadar AB Komisyona rapor etmeleri zorunluluğu getirildiğini anımsayan Wigand, "AB üyesi ülkeler, Komisyona Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avroyu aşan varlığını dondurduklarını rapor etti." ifadesini kullandı.

Wigand, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini Rusya'ya ödetmekte kararlı olduklarına işaret ederek, bu konuda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü anlattı.

Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'da kullanımına yönelik seçeneklerden birinin Rusya Merkez Bankası kaynakları olduğunu ifade eden Wigand, bu varlıkların faizinin Ukrayna için kullanılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Wigand, Rus varlıklarının ne şekilde değerlendirileceğini konusunun AB Konseyi yapısı içinde kurulan bir çalışma grubunda ele alındığını belirterek, bu grubun son toplantısını da dün gerçekleştirdiğini anlattı.

Batı ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle toplam 300 milyar doları bulan Rusya Merkez Bankası rezervi dondurulmuş durumda.

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