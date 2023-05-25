Diyarbakır'da okulda patlama oldu! Öğrenciler ve öğretmen yaralandı
DİYARBAKIR'da özel bir okulda yapılan deney sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamada, 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde dün özel bir okulun bahçesinde laboratuvarda kullanılan malzemelerle yapılan deney sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi.
Patlama sonucu hafif yaralanan öğretmen B.S. ile öğrenciler Z.Ö, M.S. ve H.A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.