Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 901 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 89 bin 322 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 30 milyon 503 bin 698 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 901 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 942 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 346 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 456 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 540 bin 121 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 591 bin 639 metreküp olarak kayıtlara geçti.