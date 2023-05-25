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İbrahim Tatlıses uzun süre sonra öğrendi, torunu Mert Tatlı'ya dava açtı

İbrahim Tatlıses uzun süre sonra öğrendi, torunu Mert Tatlı'ya dava açtı

İbrahim Tatlıses, Sarıyer'deki dairesinde torunu Ahmet Tatlı'nın oturduğunu öğrendi. Tatlıses, 5 yıldır dairesinin haksız şekilde işgal edildiği iddiasıyla torununa dava açtı.

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İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlı'nın oğlu, torunu Mert Tatlı’ya dava açtı.

Yeniçağ'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, haksız işgal bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.

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