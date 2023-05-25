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Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek

Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek

Alanında uzman genç gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin seslerini duyurup fikir alışverişinde bulunduğu, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek için güncel kritik sorunlara değinebilecekleri uluslararası platform "NEXT by TRT World Forum", 20 Haziran'da Zorlu PSM'de düzenlenecek.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene Türkiye ve yurt dışından binin üzerinde genci buluşturan ve uzay turizminden sürdürülebilir iş modellerine, NFT atölyesinden teknolojiye kadar pek çok konunun tartışıldığı etkinlikte, medya, teknoloji, gezegen, ticaret, liderlik, spor, eğitim, seyahat, kolektif hareket ve erişilebilirlik temaları işlenecek.

Panel ve söyleşilerin de yapılacağı etkinlikte ayrıca VR illüstrasyonu, oyun tasarımı, sürdürülebilir sanat, trend içerik üretimi ve e-ticaret atölyeleri ile de katılımcılara kapsamlı öğrenme ve uygulama deneyimi sunulacak.


Türkiye ve yurt dışından alanında uzman pek çok ismin katılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında Zindagi Vakfı Kurucusu Shehzad Roy, Beyaz Saray Çevresel Adalet Danışma Konseyinin en genç üyesi Jerome Foster II, Eğitim Savunucusu ve Başkan Danışmanı Zuriel Oduwole ve Green Generation Initiative Kurucusu Elizabeth Wathuti yer alıyor.


Foruma kayıtlar https://next.trtworldforum.com/ adresinden yapılabilecek.

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