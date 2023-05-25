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Sezgin Tanrıkulu eşi Remziye Tanrıkulu kimdir, ne iş yapıyor?

Sezgin Tanrıkulu eşi Remziye Tanrıkulu kimdir, ne iş yapıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir program sonrasında merak edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğu Sezgin Tanrıkulu hukukçu olan Remziye Tanrıkulu ile evli. Remziye Tanrıkulu 58 yaşında ve üç çocuk annesi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğu ve teröre karşı biridir dediği Sezgin Tanrıkulu aslen Diyarbakırlı ve Kürt asıllı siyasetçi. 59 yaşında olan Sezgin Tanrıkulu'nun eşi ise Remziye Tanrıkulu'dur. Hukukçu olan Remziye Tanrıkulu aynı zamanda 3 çocuk annesidir. 

Sezgin Tanrıkulu asıl mesleği nedir?

Otuz üç senelik avukat olan Sezgin Tanrıkulu, 1986 - 2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002- 2008 yılları arasında Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptı. 1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin kurulmasına destek oldu.

Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Ali Tanrıkulu'nun düğününden bir kare...

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru için El Kitabı ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Etkili Başvuru Hakkı kitaplarını hazırladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer alan Sezgin Tanrıkulu, bu vakfın Diyarbakır Temsilciliği görevini yaptı.

1997'de Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi hayatında ötekilerin sesi olmaya çalıştı.

Ne zaman vekil oldu: Aylık ve yıllık hazırladığı Hak İhlalleri Raporlarının yanı sıra çevre, doğa ve hayvan haklarına ilişkin çok sayıda çalışma yürüten, her kesimin mağduriyetini soru ve araştırma önergeleriyle TBMM gündemine taşıyan milletvekilidir.

24, 25, 26, ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Tanrıkulu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun üyesiyken; hali hazırda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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