BIST 4.442
DOLAR 19,93
EURO 21,44
ALTIN 1.247,35
HABER /  DÜNYA

5 yaşındaki Türk depremzede çocuğun tek başına bulunduğu iddiası! Hollanda'dan açıklama geldi

5 yaşındaki Türk depremzede çocuğun tek başına bulunduğu iddiası! Hollanda'dan açıklama geldi

Hollanda’nın Maastricht kentinde, depremzede olduğunu iddia edilen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yapayalnız halde bulunmuştu. Herkes olayın detaylarını merak ederken Hollanda'dan bir açıklama geldi.Hollanda, Maastricht şehir merkezinde yalnız halde bulunan, Türkçe konuştuğu ve depremzede olduğu iddia edilen çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, konuya ilişkin girişimde bulunan Türk makamlarına bildirdi.

Abone ol

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel basına yansıması üzerine Büyükelçilik ve Deventer Başkonsolosluğunun Hollanda makamları nezdinde girişimde bulunduğunu anlattı.

Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz'in Maastricht polisi ile görüştüğünü belirten Ünal, çocuğun sadece Türkçe konuşabildiğinin fark edilmesi üzerine Türk asıllı polislerle görüştürüldüğünü öğrendiklerini aktardı.

Ünal, "Çocuğun polis tarafından yalnız bulunmasından sonra Deventer Başkonsolosluğuna haber verilmemesinden dolayı polise tepkimizi ilettik. Bu durumda bizi aramaları gerekirken Hollanda Sosyal Hizmetlerine bilgi verilmiş. Çocuğun hangi sosyal hizmet merkezinde olduğunu sorduk." dedi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve emniyet makamları nezdinde girişimde bulunduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu sabah Büyükelçiliğimizce tekrar temas edilen Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını bildirmiştir. Tarafımıza, çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığınca araştırıldığı belirtildi."

Hollanda Maastricht polisi, Türkiye'den Hollanda'ya geldiğini söyleyen çocuğun Maastricht şehir merkezinde refakatsiz halde bulunduğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Polisin mesajında, çocuğun ebeveynlerinin Türkiye'de olduğunu ve depremde yaralandıklarını söylediği aktarılmış, çocuğun sosyal hizmet kurumuna sevk edildiği kaydedilmişti.

İlgili Haberler
5 yaşındaki Türk depremzede çocuk Hollanda'da tek başına bulundu! Anne babası Türkiye'de
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve emekli maaşına 3 büyük zam geliyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak bomba detaylar var
Foto Galeri Memur ve emekli maaşına 3 büyük zam geliyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak bomba detaylar var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sezgin Tanrıkulu eşi Remziye Tanrıkulu kimdir, ne iş yapıyor?
Sezgin Tanrıkulu eşi Remziye Tanrıkulu kimdir, ne iş yapıyor?
Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun SMA vaadine cevap: Biz onu zaten yapıyoruz
Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun SMA vaadine cevap: Biz onu zaten yapıyoruz
Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek
Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek
Enes Kanter ABD'de senatör adayı oluyor! Kevin McCarthy destekliyormuş...
Enes Kanter ABD'de senatör adayı oluyor! Kevin McCarthy destekliyormuş...
Diyarbakır'da okulda patlama oldu! Öğrenciler ve öğretmen yaralandı
Diyarbakır'da okulda patlama oldu! Öğrenciler ve öğretmen yaralandı
İbrahim Tatlıses uzun süre sonra öğrendi, torunu Mert Tatlı'ya dava açtı
İbrahim Tatlıses uzun süre sonra öğrendi, torunu Mert Tatlı'ya dava açtı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Tam bir vahşet Diyarbakır'da yaşandı! Akrabaları sinir krizi geçirdi
Tam bir vahşet Diyarbakır'da yaşandı! Akrabaları sinir krizi geçirdi
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu
Sezgin Tanrıkulu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sezgin Tanrıkulu kiminle evli?
Sezgin Tanrıkulu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sezgin Tanrıkulu kiminle evli?
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'den depremzedeler için dev yardım! Ali Koç: TFF hesabına aktardık
Fenerbahçe'den depremzedeler için dev yardım! Ali Koç: TFF hesabına aktardık