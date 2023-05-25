Memur ve emekli maaşına 3 büyük zam geliyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak bomba detaylar var

Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler olacak. Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı. Emeklileri Haziran ve Temmuz'da peş peşe zamlar beklerken, gündemdeki formüller şöyle...