Japonya'da çatışma! 1 sivil 2 polis hayatını kaybetti!

Japonya'nın Nagano eyaletinde bir sivilin öldüğü saldırının ardından çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.Abone ol
Nagano Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kadın öldü.
"Sivil bir kadına düzenlenen bıçaklı saldırı" ihbarı üzerine emniyet güçleri, olay yerine sevk edildi.
Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.
Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edildi.
Kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın, bir binaya sığındığı aktarıldı.
Eyalet polisine göre, saldırganla girilen çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.