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Antalya'da korkunç kaza! Paket verdikten sonrası facia: Adeta ölüme koştu!

Antalya'da korkunç kaza! Paket verdikten sonrası facia: Adeta ölüme koştu!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin çarptığı yaya, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yayanın bir araca paket verdikten sonra aracın arkasından koşarak kapalı kasa kamyonetin önüne çıktığı görüldü.

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Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca-Gültepe yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erkan D’nin kullandığı 05 LB 465 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun solunda durmakta olan servis aracının arkasından aniden yola fırlayan Nurullah Kaya’ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Nurullah Kaya, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü Erkan D. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araç sürücüsü: “Aniden önüme çıktı, görmedim”

Kazanın ardından büyük üzüntü içerisinde olduğu gözlenen araç sürücüsü Erkan D., hayatında ilk kez kaza yaptığını belirterek “Servisten indikten sonra servisin arkasından koşarak yola fırladı. Yavaş olmama rağmen çarptıktan sonra durabildim. Çok üzgünüm” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın bir araca paket verdikten sonra aracın arkasından koşarak kapalı kasa kamyonetin önüne çıktığı görüldü. Kazada yayanın çarpma sonrası savrulması da görüntülere yansıdı.

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