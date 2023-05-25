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Meteoroloji Genel Müdürlüğü az önce uyarı geçti! Bu illerdekiler dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü az önce uyarı geçti! Bu illerdekiler dikkat edin

Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, doğu bölgelerde devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Malatya'nın kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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