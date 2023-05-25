Bursa'da avlanması yasak yüzlerce kilo kum şırlanı ele geçirildi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen avlanan 700 kilograma yakın kum şırlanı ele geçirildiği bildirildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yasak alanda ve dönemde midye avcılığını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Eğerce ve Ayazma plajlarındaki kontrollerde, 20 çuvalın içinde, avlanması yasak olan yaklaşık 700 kilogram kum şırlanı ele geçirildi.

Canlı oldukları belirlenen kum şırlanları denize bırakıldı.