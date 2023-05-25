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Gezi davasında tutuklanmıştı, milletvekili oldu! Can Atalay için tahliye işlemleri başladı

Gezi davasında tutuklanmıştı, milletvekili oldu! Can Atalay için tahliye işlemleri başladı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını avukatları teslim aldı. Avukatları, Atalay'ın tahliyesi için bugün başvuruda bulunacak.

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Şerafettin Can Atalay, Gezi Davası'nın 25 Mayıs'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına çarptırılmış ve aynı gün tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

TİP, tutuklu avukat Şerafettin Can Atalay'ı, 14 Mayıs günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Hatay'dan 1. sırada milletvekili adayı olarak göstermişti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın barajı aşmasıyla TİP'in milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını bugün avukatları Hatay Adliyesi'nden aldı.

Atalay’ın avukatları bugün talepte bulunacak

Milletvekilinin avukatları, 1 yıldır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Şerafettin Can Atalay’ın tahliye edilmesi için bugün başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

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