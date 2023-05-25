ADANA'da Millet Buluşması'nda konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Seçime 3 gün kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Millet Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Bir şehirde uyuşturucu kullanılması yaygınsa o kentte kimse sokağa çıkamaz. Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Önce Afrika’ya sonra Türkiye’ye getiriliyor. Fakir ailelerin çocukları bedava verilerek uyuşturucuya alıştırılıyor, sonra torbacı yapılıyor.

"Bütün bu sınırlar nasıl aşılıyor?"

– Bu illet bulaştığı andan itibaren evde huzur kalmaz. Bu millete bir sözüm var, her evde huzur olmasını istiyorum. Bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsa kimse sokağa çıkamaz. Bütün bu sınırlar nasıl aşılıyor? Nasıl getiriliyor?

– Bunun bir siyasi tercih olduğunun altını çizmek istiyorum. Siyasi otorite “Bunu engelleyin” dese engellenir.

– İstanbul’da bir anne şunu söyledi. Çocuğumu okula gönderiyorum, okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var. Onu tanıyor, biliyor. Akşam gelince cep telefonu duruyor mu diye bakıyorum. Satmışsa uyuşturucu almış demektir.

"Para bitti..."

– Bu tablodan Türkiye’nin çıkması lazım. Bu işin sorumlusu neden siyasiler, bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler? Şunun için. Para bitti, her şeyi sattılar. Yine para yok, paraya ihtiyaçları var. Bu sefer kanun çıkardılar. Yurtdışındaki bütün kirli paranı Türkiye’ye getirebilirsin. Tam sekiz sefer kanun çıkardılar. “Uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye’ye getirin ne savcı ne hakim hiç kimse size dokumayacak.” Paraları getirirken kendileri de geldiler.

"O kadar rahatlar ki..."

– İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Kimse de dokunmuyor. Hapisteki uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Evladınızı düşünüyorsunuz, komşunuzun huzurunuzu düşünüyorsanız bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla oy vermemeniz lazım.

"Böyle rezalet olamaz"

– Mücadele nasıl olacak? Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Allah nasip ederse, sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olur. Hiçbirini Türkiye’de tutmayacağım. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Böyle bir rezalet olamaz.

"Devlet meşru zeminde olmak zorundadır"

– Bunun yolu sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet kirli paraya ihtiyaç duymaz. Bir devlet, bir siyasi otorite kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur.

"'Baronları kızdırırız' diye konuşmuyorlar"

– Kimse bu sorunun ne kadar farkında değil. Bakın bunlara konuşmuyorlar niye konuşmuyorlar. “Baronları kızdırırız” diye. Onlardan gelecek paraya lanet olsun. Temiz para lazım. Helal para lazım.