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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı!

İSTANBUL'un 11 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 142 şüpheli gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kökünü Kurutma Operasyonları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Silivri, Küçükçekmece ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 142 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 338 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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