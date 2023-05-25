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Merkez Bankası net rezervi 21 yıl sonra eksiyi gördü

Merkez Bankası net rezervi 21 yıl sonra eksiyi gördü

Merkez Bankası'nın swap dahil net rezervi geçen hafta 2,5 milyar dolar daha azaldı ve 21 yıl sonra ilk kez eksiyi gördü. Yılbaşından bu yana rezerv kaybı 27,7 milyar dolar oldu.

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Seçim öncesinde Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde düşüş sürüyor. 13-19 Mayıs haftasında TCMB’nin brüt rezervi 3,5 milyar dolarlık düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Temmuz 2022 sonrasındaki 10 ayın dibi olarak kayıtlara geçti. Böylece brüt rezervde yılbaşından bu yana düşüş, 27,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin swap dahil net rezervi geçen hafta 2,5 milyar dolarlık düşüşle -0,2 milyar dolara geriledi. Böylece bu kalemde 21 yıl sonra ilk kez eksiye düşülmüş oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre TCMB net uluslararası rezerv verilerini 2002 yılı başında tutmaya başladı. 2002 yılının ilk beş haftası negatif olan net rezervler daha sonra hep artıda seyretmişti. Net rezervler böylece yılın başından bu yana toplam 27,7 milyar dolar gerilemiş oldu.

TCMB’nin swap hariç net rezervi de 19 Mayıs itibarıyla -60,3 milyar dolara geriledi. Bu kalemde geçen haftaki düşüş 2,5 milyar dolar oldu.

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