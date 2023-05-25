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Bergim Berisha, Augsburg'a transfer oluyor! Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu

Bergim Berisha, Augsburg'a transfer oluyor! Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu

Bundesliga ekibi Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini aldı.

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Fenerbahçe'de sezon başında Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, bonservisi ile Alman ekibine transfer oldu.

BILD'de yer alan habere göre, Alman ekibi, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı lacivertlilerin bu transferde kasasına 4 milyon Euro girecek. Ancak Berisha'nın Augsburg'da uzun süre kalması beklenmiyor.

Alman temsilcisi, 25 yaşındaki forveti çok daha yüksek bir ücrete başka bir takıma satmayı planlıyor. Golcü futbolcu için 15-20 milyon Euro civarında bonservis bedelleri konuşuluyor.

Mergim Berisha, Fenerbahçe'ye 2021 yılında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Berisha bu sezon Augsburg formasıyla ise 23 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Alman forvet ayrıca 4 de asist yaptı.

1.88 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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