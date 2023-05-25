Bergim Berisha, Augsburg'a transfer oluyor! Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu

Bundesliga ekibi Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini aldı.

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Fenerbahçe'de sezon başında Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, bonservisi ile Alman ekibine transfer oldu.

BILD'de yer alan habere göre, Alman ekibi, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı lacivertlilerin bu transferde kasasına 4 milyon Euro girecek. Ancak Berisha'nın Augsburg'da uzun süre kalması beklenmiyor.

Alman temsilcisi, 25 yaşındaki forveti çok daha yüksek bir ücrete başka bir takıma satmayı planlıyor. Golcü futbolcu için 15-20 milyon Euro civarında bonservis bedelleri konuşuluyor.

Mergim Berisha, Fenerbahçe'ye 2021 yılında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Berisha bu sezon Augsburg formasıyla ise 23 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Alman forvet ayrıca 4 de asist yaptı.

1.88 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.