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Camdaki Kız sonu, finali sızdı! Laz Kızı dizide her şeyi yıkmaya geliyor

Camdaki Kız sonu, finali sızdı! Laz Kızı dizide her şeyi yıkmaya geliyor

Kanal D ekranlarının perşembe günü yayınlanan dizisi Camdaki Kız haziran ayında final yapacak. Dizinin finalini getirecek olan Laz Kızı kadroya girdi. Laz Kızı, seçim yapamayan Hayri'yi silahla vuracak ve dizinin finalini getirecek. Peki Laz Kızı kim oynacak?

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesini kaleme aldığı Camdaki Kız kitabı aynı adla dizi olarak uyarlandı.  Bu nedenle kitabı okuyanlar finali biliyor, biz bilmeyenler için küçük bir 'spoiler' vererek finalde neler olacak yazalım...

Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü ile büyük ses getiren dizi Camdaki Kız, bu akşam yepyeni bölümü ile ekrana gelecek. Nefessiz izlenecek olan yeni bölümde Hayri yine seyirciye yaka silktirecek. 2 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden dizinin final tarihi de belli oldu. Dizinin artık son bölümleri çekiliyor, haziran ayında dizi final yapacak ekran serüvenini sonlandıracak. Perşembe günlerini iple çeken seyirciler Camdaki Kız'ın nasıl biteceğini, finalde neler olacağını bilmiyor. Fakat Camdaki Kız kitabını okuyanlar dizinin nasıl biteceğini, finalde neler olacağını biliyor.

Dizinin artık sonlarına gelindi, son olarak diziye Laz Kızı karakterinin girmesi bekleniyor. Hayri'nin inadından dolayı adını Laz Kızı koyduğu karaktere şarkıcı Alya hayat verecek. Peki Laz Kızı'nın Camdaki Kız'daki hikayesi nasıl olacak?

Dediğimiz gibi Laz Kızı karakteri dizinin beklenen isimlerinden biriydi. Türkan'ın 2 kızını alarak İstanbul'a gelmesi. Nalan'ın, Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesi ve bir türlü ondan kopamaması zaten ekrana geldi. Fakat bundan sonra işle karışıyor. Etrafındaki herkes Nalan'a Hayri'den ayrılması için baskı yaparken Nalan bir türlü ipleri koparamayacak. Aksine hem Hayri'ye hem de karısı Türkan'a daha da bağlanacak. Sık sık Türkan ve kızlarının yanına gitmeye başlayacak. Zamanla Nalan, Hayri'nin karısı Türkan'a ve kızlarına ablalık yapmaya başlayacak. Hayri'de ne nikahlı karısı Türkan'dan ne de Nalan'dan vazgeçemeyecek. Ta kii Laz Kızı devreye giderene kadar.

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