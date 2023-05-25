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Enver Aysever'den akla ziyan sözler! "VAR'ı Erdoğan yönetiyor"

Enver Aysever'den akla ziyan sözler! "VAR'ı Erdoğan yönetiyor"

Gazeteci Enver Aysever'den akıllara zarar bir iddia daha geldi. Aysever, futboldaki Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetildiğini söyledi.

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Enver Aysever'in yaptığı canlı yayınında, futbol maçlarındaki "VAR" uygulaması ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. Aysever, maçlarda alınan "VAR" kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kararları ile alındığını ifade etti.

Tartışmalı pozisyonlarda bekleme süresinin uzun olmasının sebebinin Külliye'ye bağlanılması olduğunu iddia eden Aysever, "Cumhurbaşkanı dikkatle izliyor VAR kararlarını. Oradaki garibim hakemler saraya bağlanıyorlar. Saray karar veriyor. Ondan sonra hakem uyguluyor. Beklenenden uzun olmasının sebebi, hakemin yeteneksiz olması değil, Sayın Erdoğan ofsayt mı değil mi karar verdiği için uzun sürüyor." dedi.

VAR sistemi nedir?

Video yardımcı hakem (İngilizce: Video Assistant Referee: VAR), karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.  VAR sistemi 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

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