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U18 Milli Takımı’nın, Özbekistan maçları aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı’nın, Özbekistan maçları aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı’nın 15-19 Haziran tarihlerinde Taşkent'te Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.

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U18 Milli Takımı’nın 15-19 Haziran tarihlerinde Taşkent'te Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 4 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Antalya'da toplanacak. U18 Milli Takımı, 12 Haziran Pazartesi gününe kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek ardından karşılaşmaların oynanacağı Özbekistan'a hareket edecek.

U18 Milli Takımımızın Özbekistan maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)
Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Emirhan Başyiğit (DG Sivasspor), Selçuk Rinal (FC St. Pauli), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Bartu Ermiş (Sarıyer), Enes Albak (Samsunspor)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Yunus Emre Konak (DG Sivasspor), Emre Uzun (Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Dağhan Erdoğan (Kasımpaşa), Emir Bars (PSV Eindhoven), Alper Efe Pazar (Samsunspor), Baran Ali Gezek (Kayserispor)
Forvet: Seçkin Batuhan Fırıncı (Bursaspor), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Halil Özdemir (KV Mechelen)
U18 Milli Takımı’nın, Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:

15 Haziran Perşembe
16.00 Özbekistan - Türkiye

19 Haziran Pazartesi
16.00 Özbekistan - Türkiye

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