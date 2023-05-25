Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak!

SAKARYA Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ilk maçında yarın Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak

- Takımın başantrenör Mehmet Fatih Işık:

"Amacımız yarınki ilk maçı kazanıp ikinci maçta seyircimizin önünde galip gelerek finale yükselmek. Tüm Sakarya halkını bu zorlu yarı final mücadelelerinde bizlere destek vermeye davet ediyoruz"

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ilk maçında yarın Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranından canlı yayımlanacak.

Karşılaşma için hazırlıklarını tam kadro sürdüren Sakarya ekibinin başantrenörü Mehmet Fatih Işık ile hentbolcular Taner Günay ve İbrahim Bircan mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Başantrenör Işık, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Kulüp Başkanı Cevat Ekşi'ye teşekkür etti.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Işık, "Normal sezonu ligde ikinci bitirdik. Play-off çeyrek finalinde ise Eskişehir ekibi Mihalıççık takımını eleyerek yarı finale yükseldik. Bu sonuçla gelecek sezon ülkemizi ve şehrimizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandık. Şimdi önümüzde önemli bir yarı final maçı var. Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile finale yükselme mücadelesi vereceğiz. İlk maçı deplasmanda 26 Mayıs Cuma günü, ikinci maçı ise evimizde 30 Mayıs Salı günü oynayacağız. Bu eşleşmede saha avantajı bizde olacak. Olası üçüncü maçı yine evimizde 31 Mayıs'ta oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Işık, heyecanlı olduklarını ve motivasyonlarının yüksek olduğunu aktararak, yarı final maçına fiziksel ve taktiksel olarak iyi hazırlandıklarını, takım olarak kenetlendiklerini kaydetti.

Zorlu geçecek yarı final mücadelelerinde motivasyonu kontrol ederek, daha doğru oynayan taraf olup seriyi kazanmak istediklerini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Amacımız yarınki ilk maçı kazanıp ikinci maçta seyircimizin önünde galip gelerek finale yükselmek. Tüm Sakarya halkını bu zorlu yarı final mücadelelerinde bizlere destek vermeye davet ediyoruz. Bizler ilk yılımızda koyduğumuz büyük hedeflerden ilki olan Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ettik. Sırada bu güzel şehre bir şampiyonluk kupası kazandırmak var."

Oyuncuların görüşleri

Kanat oyuncusu İbrahim Bircan da bu yıl güçlü takımlara karşı iyi mücadeleler verdiklerine ve son 4 takım arasına girmeyi başardıklarına işaret ederek, "Beşiktaş'a karşı iyi hazırlanıyoruz. Normal sezonda oynadığımız maçlar hep ucu ucuna geçti. Rakibimiz bu sezon Türkiye Kupası'nı kazandı. Biz de iyi bir takımız. Şampiyon olmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp seriyi kazanacağız. Saha avantajı bizim elimizde. İnşallah Sakarya'da seriyi bitirip finale çıkacağız. Tüm Sakarya halkını bu zorlu mücadelelerde bizlerin yanında olmaya, destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Taner Günay ise Beşiktaş'ın bu yıl Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takım olduğunu belirterek, "Ne kadar ciddi bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Bu nedenle antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacak ve hedeflediğimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağız. Bu önemli seride Sakarya'mızı bizleri desteklemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.