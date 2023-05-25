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Karlıova’da pasaj yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir pasajın çatısında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Karlıova merkeze bağlı Kanireş Mahallesi’ndeki birçok iş yeri ve caminin olduğu pasajın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki TOMA'larda ekiplere yardım etti.

Kontrol altına alınan yangına müdahale ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

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