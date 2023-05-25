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Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz

Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz

Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdi. Ekinci, "Çalıştığımız yerlere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri almıyoruz" şeklinde tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuba Ekinci, köpeğiyle Şişli'de görüntülendi. Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatlarını artırmasıyla ilgili konuşan Ekinci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Fakirleri içeri almıyoruz"

Bazı şarkıcıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine Ekinci, "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var. Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" dedi.

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