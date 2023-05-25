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Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor

Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor

Kanada ile Suudi Arabistan, 2018 yılında kopan diplomatik ilişkilerini yeniden kurma kararı aldı.

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Kanada’nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) isimli internet sitesinde yer alan açıklamada, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Justin Trudeau’nun sorunun çözümü için 18 Kasım 2022'de Bangkok'ta yapılan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin oturum aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmelerde iki tarafın da diplomatik ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde yeniden kurma arzusunu dile getirdiği ve devamında da bu ilişkilerin eski seviyesine getirilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, Jean-Philippe Linteau’nun Kanada'nın yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak görevlendirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 yıl önceki seviyesine döndüğü ifade edildi.

- Kanada-Suudi Arabistan ilişkileri insan hakları ihlalleri yüzünden kopmuştu

İki ülke arasındaki ilişkiler, Trudeau hükümetinin, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini dile getiren resmi sosyal medya paylaşımlarıyla krize girmişti.

Suudi yönetiminin, Ağustos 2018'de Kanada büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istemesiyle zirve yapan kriz, aynı tarihlerde Kanada’nın da kendi büyükelçisini geri çağırmasıyla kopmuştu.

Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik kriz, ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de ölümünün ardından daha da derinleşmişti.

Kopan diplomatik ilişkilerin ardından iki ülke arasındaki ticaret de durmuş, Suudi Hava Yolları da Kanada’ya tüm uçuşlarını askıya almıştı.

Kanada’nın yurt dışına yaptığı en büyük askeri malzeme ihracatı olarak bilinen zırhlı araç ve silah satışı da Trudeau hükümetince kriz sırasında bir süre durdurulmuş ancak istisnai olarak ihracatın devamına karar verilmişti.

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