BIST 4.428
DOLAR 19,93
EURO 21,40
ALTIN 1.246,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da DEAŞ operasyonu! Evinde kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da DEAŞ operasyonu! Evinde kıskıvrak yakalandı

BOLU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, terör örgütü mensuplarına para akışı ile finansman sağladığı iddia edilen kadın evinde kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç.G. isimli kadının evine operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde bulunan evinde gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü.

Terör örgütü mensuplarına para akışı ve finansman sağladığı iddia edilen kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!
Foto Galeri Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karlıova’da pasaj yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı
Karlıova’da pasaj yangını, dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya devam ediyor
İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya devam ediyor
Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz
Tuğba Ekinci'den çok konuşulacak sözler: Fakirleri içeri almıyoruz
İstanbul Havalimanı'nda 24 kilo altın ele geçirildi! 35 milyon lira ediyor!
İstanbul Havalimanı'nda 24 kilo altın ele geçirildi! 35 milyon lira ediyor!
Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor
Kanada ile Suudi Arabistan, 5 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kuruyor
Edirne'de tarlaya ekilen 228 bin kök Hint keneviri imha edildi!
Edirne'de tarlaya ekilen 228 bin kök Hint keneviri imha edildi!
Altının kilogramı 1 milyon 341 bin liraya yükseldi.
Altının kilogramı 1 milyon 341 bin liraya yükseldi.
THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu
THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu
Mustafa Destici: Ümit Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı
Mustafa Destici: Ümit Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi kabul edilse Erdoğan'a destek açıklanacaktı
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak!
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Beşiktaş'a konuk olacak!
Gelecek Partisi'nde kurucular kurucu üyesi istifa ettiğini duyurdu
Gelecek Partisi'nde kurucular kurucu üyesi istifa ettiğini duyurdu
Edirne'de çocuğa cinsel istismar! Şüpheli kişi tutuklandı!
Edirne'de çocuğa cinsel istismar! Şüpheli kişi tutuklandı!