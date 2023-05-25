İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya devam ediyor

CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'den milletvekili olarak seçilenlerden bir kısmı, İstanbul İl Seçim Kurulu'nda mazbatalarını aldı.

Abone ol

28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İstanbul'dan milletvekili olmaya hak kazananlara, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbatalar teslim edilmeye devam ediyor.

Vekiller, mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin ve kurul üyelerinden alırken fotoğraf çektirdi.

Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilen Cengiz Çiçek, Özgül Saki, Sırrı Süreyya Önder, Kezban Konukçu, İskender Bayhan, Çiçek Otlu ve Celal Fırat mazbata almak için konferans salonundaki törene katıldı.

Milletvekilleri kurul üyelerinin elinden mazbataları aldıktan sonra toplu fotoğraf çektirdi. Önder mazbatasını alırken, "Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Barışa hizmet etsin." dedi.

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Nimet Özdemir, Burak Akburak, Mustafa Cihan Paçacı, Mehmet Selim Ensarioğlu, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Ersin Beyaz, Seyithan İzsiz ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı.

Seçime CHP listesinden giren Saadet Partili Bülent Kaya ve Mustafa Kaya, Gelecek Partili Selim Temurci, Doğan Demir ve İsa Mesih Şahin, Deva Partili Elif Esen, Hasan Kara, Evrim Rızvanoğlu ve Medeni Yılmaz'a da İl Seçim Kurulu üyeleri tarafından mazbataları teslim edildi.

Milletvekili Selim Temurci mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul’dan vekil olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

İstanbul 1. Bölge CHP milletvekili seçilen Cemal Enginyurt ise mazbatasını eşi ve partililerle birlikte aldı.