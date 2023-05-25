Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!
Anadolu Ajansı
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen yağış etkili oldu. Caddeler sular altında kalırken sürücüler ve yayalar da çok zor dakikalar yaşadı. Yapılan son açıklamada saat verildi. İşte Ankara'dan gelen şaşkına çeviren o görüntüler...
Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına sebep oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesinde araçlar sular birikintisinde ilerlemeye çalıştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.
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Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, işte kentten gelen son görüntüler...
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