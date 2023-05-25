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Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen yağış etkili oldu. Caddeler sular altında kalırken sürücüler ve yayalar da çok zor dakikalar yaşadı. Yapılan son açıklamada saat verildi. İşte Ankara'dan gelen şaşkına çeviren o görüntüler...

Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına sebep oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesinde araçlar sular birikintisinde ilerlemeye çalıştı. 

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Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!

Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, işte kentten gelen son görüntüler...

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Ankara sular altında kaldı! Sağanak vurdu görüntüler inanılmaz!
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