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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 32.754,15 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artarak 4.155,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,78 kazançla 12.706,44 puana yükseldi.

ABD'de devam eden borç limiti müzakerelerinden henüz bir anlaşma çıkmazken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün piyasalar kapandıktan sonra borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını bildirdi.

Fitch, söz konusu kararın, "federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine az süre kalmasına rağmen borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılmasını engelleyen artan siyasi partizanlığı yansıttığını" aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Fitch'in kararına ilişkin, "Bu uyarı, Kongre'nin borç limitini yükseltmek veya askıya almak ve ekonomimiz için üretilmiş bir krizden kaçınmak için hızlı bir şekilde iki partili eyleme geçmesi gerektiğinin altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de müzakerecilere bir borç limiti anlaşması yapmak için günde 24 saat çalışmaları talimatını verdiğini belirterek, Fitch'in kararı hakkında endişelenmediğini dile getirdi.

Makroekonomik veriler de takip edilirken, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada 229 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, dün Nvidia'nın açıkladığı finansal sonuçların, yapay zeka çiplerinin şirketin satış hacmini güçlü şekilde desteklediğini ortaya koyması sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 23'ün üzerinde değer kazandı.

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