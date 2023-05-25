Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspatlamazsan namertsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması” etkinliğinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun davetine Erdoğan, "Sen kalkıp da akşam yalan sabah yalan, bir de utanmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Sana ayrı bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok." şeklinde cevap verdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 3 gün kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün sosyal medyada, TRT'deki propaganda konuşmasını paylaşarak rakibi Erdoğan'ı bir kez daha birlikte televizyona çıkmaya davet etti.

Propaganda konuşmasında Erdoğan'a "Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halkta soru sorsun. Sen ki kendine Reis dedirten, Sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin." diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımına da "Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT’de çağrımı tekrarladım” notunu düştü.

Bugün “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap verdi.

"Senin derdin başka"

Erdoğan "Sen kalkıp da akşam yalan sabah yalan, bir de utanmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Sana ayrı bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Hep birlikte kalkınma adımları gerçekleştirdik. Önümüze çıkan engelleri birlikte aştık, tuzakları birlikte bozduk. 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık.

Milletimiz tercihini cumhur ittifakından yana yaptı. Bu ne demektir. Yani millet ittifakı olarak sizin yasama olarak parlamentoda bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu iradeyi cumhur ittifakına verdi.

Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49.5 oyla büyük bir teveccüh gösterdi. Bu kararla milletimiz dünyaya çok net mesajlar vermiştir.

"Sayın Kılıçdaroğlu ispatlayamazsan namertsin"

Terör örgütleriyle gizli iş tutanlara gönlünün kapandığını göstermiştir. Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsetti. Sayın Kılıçdaroğlu ispatlayamazsan namertsin.

Bizim terör örgütleriyle herhangi bir yerde görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan tekrar ediyorum namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunları vurduk, vurmaya devam ediyoruz.

Sen bunlarla görüşme yapıyorsun. Bunlarla görüşme yapmak suretiyle beraber yol haritasını çiziyorsun. Bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz görüşme yapmamız söz konusu değildir.

Erdoğan'ı ve arkadaşlarını terörle mücadelede nerede olduğunu milletim çok iyi bilir.

"Utanmadan bizi televizyona çağırıyorsun"

Sen sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki beraber yürüğün HDP ile bu görüşmeleri yaptın. Her şey açık ortada. Sen kalkıp da akşam yalan sabah yalan, bir de utanmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Sana ayrı bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok.

"Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi"

Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz yüzde 90 oy aldı diye defnede hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Şu anda ortakların 2 ayda hastane mi yapılırmış derken biz yapacağız dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık.

"Ortada masa falan kalmadı"

Biz yapacağımızı konuşuyoruz. Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz. Kolay değil 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor.

"CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada"

CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. bize milletimizin desteği yeter.

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi: "Sana delikli iki buçuk kuruş bile vermezler"

Bay bay Kemal Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alıp getirecekmiş. Seçim sonra sana buradan bir şeyler göndeririz demişler. Sana delikli iki buçuk kuruş bile vermezler bay bay kemal. Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları bitmiş değil.

Kuzey şu anda briket evler yaptık. Bunu sivil toplum kuruluşlarımızla yaptık. Katar destekli 1 milyon Suriyeliyi alabilecek konut yapma çalışmalarımız devam ediyor. Dün içişleri bakanımızı temel atma törenini yaptı. Suriyelilerin gönüllü gidişinin altyapısını oluşturduk. Kovarak değil, cebren değil. Almanya'sı Avrupa'sı ülkelerine nasıl davet ediyorsa aynısını yapalım dedik. İnsani, vicdani, İslami bir yönünün olması gerektiğine inanıyoruz.

14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışacağız. Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. Şimdi ne diyor, Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır. Tek çaremizin çalıştığımızın karşılığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Pazartesi gününden itibaren de bu şekilde mücadeleye devam edeceğiz.

"Yüzde 1'i bile etmiyor bunların aldığı oy oranı ama 40 vekil aldılar"

Yüzde 1'i bile etmiyor bunların aldığı oy oranı ama 40 vekil aldılar. Sana kalan vekil sayısı bunlarla mukayese edilmeyecek az. Sen kendi haline bak. Hayatı sırça köşklerde değil Kasımpaşa'da öğrendim, İstanbul'da öğrendim. Başı dik bir şekilde yaşamanın manasını iyi biliriz. İstanbul'da öğrendiklerimizi siyasi hayatımızda rehber edindik. Ülkemizin menfaatini pazarlık konusu haline getirmedim. İstanbul'a başkanlık yaptığım dönemin kadro kıymetini İstanbullular bilir.

İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul susuzdu. Istranca dağlarından su getirdik. İstanbul'da başkanlığı CHP'li Sözen'den aldım. O dönemde 50 bin haneye doğal gaz getirmişti. 1 milyon 150 bin haneye getirmiştim ve o şekilde de cezaevine gitmiştim. Bay bay kemal senin geçmişinde ne var? Referansında ne var. İşte haliç, kokudan geçilmiyordu oradan. Alibeyköy'deki bir taş ocağına tüm pisliğini oraya deplase ettik. O taş ocağı şimdi çocuklar için bir oyun parkı. Yine Haliç'in kenarındaki kongre merkezi olan yerin temelini attık. Allah rahmet etsin Kadir Topbaş kardeşimiz görevi devraldığında eseri bu haline getirdi. Yaparsa biz yaparız dedik ve yaptık. Bugün yarın aynı şekilde kongre merkezinde toplantılar yapıyorlar. Size kalsa böyle bir şeyi yapmazdınız. Atatürk Kültür Merkezi... Sözde sanatçılar burası yıkılırsa yapılmaz diyorlardı. Muhsin Ertuğrul içinde bunu diyorlardı. Bunları yaptık işte. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Yaptık ve tüm sanatseverlere hizmetler veriyor. Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmedi. Tüm terör örgütleri ile mücadele ettik. Tanklara göğsümüzü siper ettik.

Hiçbir zaman ülkemizin ve milletimizin hakkını kimseye yedirmedik. BM'den NATO'ya kadar tüm platformlarda Türkiye'nin çıkarlarını cesaretle savunduk. Türkiye'yi bölgesindeki çıkarların tarafı haline getirmeye çalışanların oyununa gelmedik. Doğu Akdeniz'den Mavi Vatan'a hiçbir yerde geri adım atmadık. Siyasette kalbi Türkiye için çarpan herkesle ortak paydada buluşmaya çalıştık. Elbette bunun için gerektiğinde herkesle görüştük. Haklı eleştirilere kulak verdik. Türkiye'nin hayrına olacak her teklifi değerlendirdik ama siyaseti at pazarlığı olarak görmedik. ne verelim abime anlayışı ile siyaset yapmadık. Seç al ucuzluğuna kendini kaptıranlardan olmadık.

21 yılda laf üstüne laf koymanın değil taş üstene taş koymanın mücadelesini yürüttük. Eser ve hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürdük. Ülkemizin önünü açacak hangi teklifi getirdi. Yola çıkarken ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Ülke ve millete dair meselelerin al gülüm ver gülüm malzemesi yapılmaması gerektiğini aklına getirmedi. Hiçbir hesaba dayanmayan sözleri ile bunu yaptı. Kişisel hesapları ile siyaseti kirletti. Toplam oyları 1'i bulmayan partilere 40 vekil hediye etti. İBB başkanı 4 yıldır görevde, İstanbul'a ne yaptı? Büyük hizmetleri var diyebilir miysiniz? Aynı şekilde Ankara, ne yaptı? Net söylüyorum, CHP ile masaya oturup da istediğinden fazlasını almadan kalkan yoktur.

"Bugün itibariyle OSB sayısı 353'e istihdamda 2.5 milyona çıktı"

CHP genel başkanı koltuğunu korumak için eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attı. Kendi tutarsızlıklarını örtmek için yalan yanlış bilgileri ortaya saçanların derdini biliyoruz. Önüne gelene makam mevki sözünü verdiğinizi unutturamayacaksınız. Sizlerin de katkısıyla tek tek hayata geçireceğiz. Çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle OSB sayısı 353'e istihdamda 2.5 milyona çıktı. Salgının ardından hayata geçirdiğimiz işletmelere 9,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Programın ikinci ayağını devreye alamaya hazırlanıyoruz. 110 bin ilave istihdamın önünü açtık. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için 178 projeye destekleme kararı aldık. Sanayicilerimize ve işletmelerimize verdiğimiz değeri kimseyle tartışmayız. Sizlerden pazar günü sandığa daha sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Hep birlikte bir kez daha milli iradenin gücünü bir kez daha göstermenizi istiyorum.