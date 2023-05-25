İstinyePark AVM'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul Sarıyer’de Katar Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğündeki İstinyePark AVM’de yangın çıktı. Çatısına yeni katların inşa edildiği alışveriş merkezindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2003 yılında tasarlanan, 2007'de inşaatı tamamlanan ve 2020 yılında Katar Devleti’nin ortak olduğu İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Hali hazırda çatı katında yeni eklentilerin inşa edilmesi için çalışmalarının yürütüldüğü İstinye Park’taki yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 16.30 sıralarından başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarına başladığı, dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.