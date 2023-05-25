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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın tarihi ve saati belli oldu. Sarı - kırmızılıların Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı maç, 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

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