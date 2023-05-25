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Millet ittifakı'nda terör destekçileri var deyip AK Parti'ye katıldılar

Millet ittifakı'nda terör destekçileri var deyip AK Parti'ye katıldılar

Türkiye'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Diyarbakır Gelecek Partisi İlçe Başkanı Müserdin Olcum ve Güç Birliği Partisi İl Başkanı MYK üyesi Ensari Büyükhan partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar.

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Diyarbakır’da Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. AK Parti’ye katılım sağlayanlar arasında üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Erdoğan'a destek çıkacakları ifade edildi

AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetlerini 28. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu taktı. AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs’ta destek çıkacağı ifade edildi.

Partilerinden istifa ederek Ak parti'ye katıldılar

Partilerinden istifa eden Olcum ve Büyükhan için Cumhur İttifakı'na katıldıkları için hizmet kervanına katıldıklarını ifade eden Ensarioğlu, “Güç Birliği Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve 1. Sıra Milletvekili adayı MYK üyesi Ensari Büyükhan ve Kulp Gelecek Partisi İlçe Başkanı Müserdin Olcum, bugün partilerinden ayrılarak kendi kitlesi ve üyeleriyle birlikte AK Parti’ye katılmak ve Cumhur İttifakı’na destek olmak amacıyla kendilerinin rozetlerini taktık. Cumhur İttifakı’na katıldıkları için hizmet kervanına ve bu millete hizmet yolunda yoldaşımız oldukları için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

'Millet ittifakı'nda terör destekçileri bulunmaktadır'

Partisinden ayrılışını “Millet İttifakı'nda terör destekçileri bulunmaktadır” sözleriyle açıklayan Gelecek Partisi Kulp İlçe Başkanı Müserdin Olcum, 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini dile getirdi.

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