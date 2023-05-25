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Yunanistan'da geçici Başbakan İoannis Sarma oldu!

Yunanistan'da geçici Başbakan İoannis Sarma oldu!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden çıkan sonuç dolayısıyla hükümetin kurulamaması nedeniyle Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı geçici Başbakan olarak görevlendirdi.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi. Sarma, başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.

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