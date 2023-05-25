Beşiktaş yönetimi şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili kararına karşı çıkmaya devam eden Beşiktaş yönetimi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili yeni kararlar aldı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi.

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran kutlama iddiası!

Daha önce konuyu FIFA ve UEFA'ya taşımayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin flaş bir karar daha aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapacak.

"TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay'ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık" diyen siyah beyazlıların lig bitiminde şampiyon olmuş gibi bir kutlama yapacağı öğrenildi.

Uefa maddesi var

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde "Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir" ifadeleri yer alıyor.

Beşiktaş ile birlikte 6 kulüp daha başvuru yaptı

Konuyla ilgili Kulüpler Birliği toplantısında bir oylama yapıldı ve Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor da 'Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılsın' şeklinde oy verdi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bu çağrıya olumlu cevap vermedi.