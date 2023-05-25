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Güney Kore 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Güney Kore 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Güney Kore, sekiz uyduyu yörüngeye yerleştirecek ilk yerli roketi "Nuri"yi başarılı bir şekilde fırlattı.

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Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından yapılan açıklamada, KSLV-II olarak da bilinen 200 tonluk "Nuri" roketinin, ülkenin güney sahil kasabası Goheung'daki Naro Uzay Merkezi'nden yerel saat ile 18.24'te fırlatıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, fırlatılan uyduların, Güney Kore'nin yörüngeye askeri casus uyduları yerleştirmek ve uzun menzilli füzeler geliştirmek için teknoloji ve pratik bilgi biriktirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Seul merkezli Kore Ulusal Strateji Araştırma Enstitüsü analistlerinden Moon Seong Mook, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, Güney Kore'nin fırlattığı uydu sebebiyle endişelenmiş olmalı. Çünkü Kim Jong Un'un şu anda en çok ilgilendiği şey bir casus uyduya sahip olmak. Güney Kore'den önce bir casus uydu fırlatmak için güçlü bir arzuya sahipler." ifadesini kullandı.

Halihazırda Kuzey Kore tesislerini izlemek için ABD casus uydularını kullanan Güney Kore'nin ilk casus uydusunu, bu yıl içinde fırlatması bekleniyor.

Güney Kore, geçen yıl yörüngeye bir uydu yerleştirmek için de "Nuri" roketini kullanmış ve kendi teknolojisiyle uzaya uydu gönderen 10. ülke konumuna gelmiş ve uzaya 1 tondan fazla ağırlığa sahip uydu yollayacak roketi geliştiren 7. ülke olmuştu.

Dün, uzaya gönderilmesi beklenen "Nuri" adlı yerli üretim roketinin fırlatılışı, teknik sebepler nedeniyle ertelenmişti.

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