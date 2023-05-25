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Trafik kazasında ölen ve organları 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi

Trafik kazasında ölen ve organları 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mert Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

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Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınan Yıldırım'ın cenazesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Burada helallik alınması sonrası Yıldırım'ın cenazesi, Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Temiz yönetimindeki 60 ADZ 104 plakalı otomobil, 19 Mayıs'ta Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmış, kazada sürücü ile araçtaki Mert Yıldırım yaralanmıştı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım hayatını kaybetmiş, ailesince kalp, karaciğer, iki korneası ve böbrekleri bağışlanmıştı.

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