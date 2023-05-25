Benzine bir zam daha geliyor! İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe güncel benzin ve motorin fiyatları

İki gün önce benzine yapılan 77 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı (26 Mayıs perşembe) 75 kuruş daha zam geliyor.

Abone ol

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kritik açıklama az önce geldi. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurunda bankalar ile serbest piyasa arasındaki makasın giderek açılması nedeniyle akaryakıta bir zam daha yolda. 23 Mayıs günü 77 kuruşluk zam gelen benzine bir zam daha geliyor.

Bu gece yarısı 75 kuruş zam var

Brent petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesini aşması ve doların TL karşısında değer kazanması sonucunda akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine yapılan 77 kuruşluk zamın ardından 26 Mayıs 2023 (bu gece yarısı) itibariyle 75 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

Tekrar 21 TL'yi aşacak

İstanbul'da benzinin litre fiyatı zamla birlikte 21,32 TL'ye yükselecek. Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 21,66 TL olacak. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 21,69 TL olacak. Bu zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları Türkiye genelinde artış gösterecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL