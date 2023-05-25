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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı belli oldu

Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı belli oldu

İkinci tur seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kimi destekleyeceği merak ediliyordu.. Partisinin MYK toplantısında karar alan İnce'nin 28 Mayıs'ta tarafsız kalacağı öğrenildi.

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Türkiye 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidiyor. Zaman daralırken, ittifaklara destekler de şekilleniyor..

28 Mayıs'taki seçim öncesi ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olarak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı.

Oğan, tercihini Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

HDP'ye yönelik sert tavrı ile sık sık gündem olan Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Bu kapsamda 14 Mayıs seçimlerine günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kararı ise merak ediliyordu..

İnce, bugün MYK toplantısında partililerle bir araya geldi.

İkinci turda tarafsız kaldı

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için karar veren Muharrem İnce'nin, her iki adayı da desteklememe kararı aldığı öğrenildi.

İnce'nin toplantıda "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

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