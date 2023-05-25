İran'dan doğal gaz açıklaması: Türkiye üzerinden yapabiliriz

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, “İran doğal gazının Avrupa’ya ihracı söz konusu olursa Avrupa’ya doğal gazı Türkiye üzerinden ihraç edebiliriz” dedi.

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İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, İran medyasına ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili planlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye üzerinden yapabiliriz

Çegeni, “İran doğal gazının Avrupa’ya ihracı söz konusu olursa Avrupa’ya doğal gazı Türkiye üzerinden ihraç edebiliriz” ifadelerini kullandı.

'Türkiye ile görüşmeler yapıyoruz'

Türkiye’nin de Avrupa’ya doğal gaz ihracına olumlu baktığını belirten Çegeni, konuyla ilgili Türkiye tarafı ile görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kesin bir kararın alınmadığını kaydetti. Çegeni, “Pakistan, Afganistan ve Umman da İran doğal gazına talip. Onlar ile de gerekli müzakereleri sürdürüyoruz. Ancak bazı ülkeler ile anlaşma yapılması için ihtiyaç duyulan altyapı henüz hazır değil” diye konuştu.